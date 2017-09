Krever oppmykning av myndighetenes ulve-nei

– Jeg har alltid hørt at ulven er større enn du tror. Det kan jeg skrive under på! sier sauebonde Rune Sandklev til NRK.

LEI: Rune Sandklev har rundt 150 sauer igjen også etter at han har sendt mange til slakteriet. Foto: Privat

I helgen kom en ulv gjennom strømgjerdet hjemme i Trøgstad og drepte en sau bare 20 meter fra husveggen hans.

Etterpå har ulven stadig vist seg i området, men ifølge Sandklev uten å vise særlig frykt for mennesker. Med barn, hunder og 150 sauer på tunet, har det preget uka.

Sammen med Østfold bondelag har han derfor søkt om å få skyte ulven, men fylkesmannen har sagt nei. Slik gikk det også da de søkte om det samme i august.

Alltid avslag

Avslagene føyer seg inn i et mønster.

Siden Østfold, Oslo, samt deler av Akershus og Hedmark ble opprettet som verneområde for ulv i 2004, har det kommet i overkant av 150 søknader om å skyte ulv som lokalbefolkningen frykter skal drepe flere husdyr.

Dette er ulvesonen Ekspandér faktaboks Ulvesonen er et begrenset område i Norge der ulven skal få leve. Området ble vedtatt av Stortinget i 2004 og justert i 2016. Det nasjonale målet er at det skal fødes fire-seks årlige valpekull av ulv innenfor dette området. Ulvesonen har følgende avgrensning: Oslo: Hele fylket.

Hele fylket. Østfold: Hele fylket.

Hele fylket. Akershus: Hele den sydlige- og vestlig delen av fylket. Fra Fetsund er ulvesonen kun områdene øst for Glomma.

Hele den sydlige- og vestlig delen av fylket. Fra Fetsund er ulvesonen kun områdene øst for Glomma. Hedmark: Alt syd/øst for Glomma fra syd i fylket og til Strand i Nord-Elvdal. Grensen går gjennom Rendalen kommune til svenskegrensa. ​ Kilde: NRK og Miljødirektoratet

NRKs dypdykk i miljødirektoratets rovbase viser at det har resultert i 24 såkalte skadefellinger. Men alle har skjedd utenfor ulvesonen.

Hver gang noen har søkt om å få skadefelle ulv innenfor ulvesonen, har svaret vært nei.

Begrunnelsen har blant annet vært at skadene ulven har gjort ikke er annet enn det som kan forventes av ulv. Sånt opprører Sandklev.

– Det er en tåpelig argumentasjon. Vi kan ikke regne med at husdyra våre blir spist av ulv, sier Sandklev.

INNENDØRS: Hver kveld tar Rune Sandklev inn sauene i frykt for at ulven skal gå til angrep igjen. Foto: Privat

Krever endring

Nå har det blitt så mye ulv at myndighetene bør myke opp på håndhevelsen av søknader om skadefelling, mener lederen i Østfold bondelag.

– Man må ta ut ulv som har avvikende adferd slik som denne. Det er helt klart i føringene for vårt område at vi må akseptere å ha ulv her, men næringen skal også ivaretas, sier Svend Arild Uvaag.

Slik dør ulven Ekspandér faktaboks Dette er dødsårsaken til all ulv som er funnet døde i ulvesonen på Østlandet etter at den ble opprettet i 2004: Kongsvinger, 05.05.16: Ulovlig jakt

Enebakk, 19.01.16: Avlivet fordi ulven var alvorlig syk

Lørenskog, 13.10.15: Skutt i nødverge

Åsnes, 01.02.14: Påkjørt av bil

Trysil, 06.01.11: Påkjørt av bil

Sørum, 16.05.08: Påkjørt av tog

Eidskog, 10.05.08: Ukjent årsak

Elverum, 19.06.07: Skutt i nødverge

Oslo, 30.06.05: Påkjørt av bil

Åmot, 25.06.05: Ukjent årsak

Eidskog, 11.05.05: Påkjørt av bil

Sørum, 04.08.04: Påkjørt av bil Kilde: Rovdata

Tidligere denne uka ble det kjent at regjeringen har godkjent at det skytes 26 ulv utenfor ulvesonen.

Kan bli lisensjakt

Innen nyttår skal departementet også avgjøre om det skal jaktes også innenfor ulvesonen for å redusere bestanden.

Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet sier slik lisensjakt er måten å regulere bestanden på, ikke å tillate flere skadefellinger.

– Juridisk skal man uansett gjøre en vurdering i hver enkelt situasjon om det skal tillates skadefelling. Den vurderingen må man gjøre uavhengig av hvor mange ulv som finnes i området, sier Hanssen.

– Må man i praksis regne med at noen sauer blir tatt innenfor ulvesonen?

– Nei, jeg skal ikke si at det i praksis er sånn. Men man gjør en konkret vurdering i hver situasjon om skadefelling er eneste mulighet. Hittil har det ikke vært tilfelle, sier hun.