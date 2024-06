Krever lønnsnemnd – ba om avklaring før klokken 1500, har ikke fått svar enda

Det haster med en avklaring, er budskapet fra Nortura. De har mange produksjonsdyr som nå ikke kan slaktes.

Akademikerne er i streik, og tar mandag ut 287 ansatte i Mattilsynet, deriblant veterinærene som holder tilsyn med slakteriene.

– Det har store konsekvenser for våre samfunnskritiske oppgaver, blant annet våre oppgaver på slakteriene og i grensekontrollen, skriver etaten på sitt nettsted.

For Nortura og kyllingprodusentene er det viktig å få en løsning, og det raskt. Ellers betyr det at kyllinger som skulle havne i butikkhyllene som ferdig oppskårne kjøttstykker i stedet må avlives i titusentalls hver eneste dag fra mandag.

Hanne Steen er beredskapsdirektør i Nortura. Foto: Nortura

Lørdag ettermiddag fikk Nortura avslag på sin søknad om dispensasjon fra de streikende, og derfor har konsernet bedt myndighetene om å innføre tvungen lønnsnemnd.

– Vi ser helst at vi får svar innen i morgen klokken 15, slik at vi unngår å havne i store utfordringer her, sa Norturas beredskapsdirektør Hanne Steen lørdag kveld.

Søndag ettermiddag klokken 15:50 opplyser Steen at de ikke har fått svar fra myndighetene.

Frykter for dyrevelferden

Slakterier over hele landet rammes av streiken:

Nortura Hærland, Fatland slakteri og Furuseth slakteri i region Stor-Oslo.

Norsk kylling i Orkanger, Nortura Malvik, Røros slakteri og Kvål/Eidsmo slakteri i Oppdal i region midt.

Nortura Hærland alene var ment å slakte drøyt 50 lastebillass med kyllinger over helga.

– Vi har planlagt å slakte over en halv million kyllinger i neste uke, og vi har leveranse fra om lag åtte produsenter hver dag.

Situasjonen blir mer krevende for hver dag, forteller Steen.

– Bøndene har begrenset med fôr på gårdene, det blir fort trangt og vi kommer i konflikt med regelverket etter kort tid. Det er heller ikke kapasitet til å avlive dyr i det omfanget som trengs ute på gårdene.

– Så vi stiller oss litt undrende til at vi ikke får innvilget dispensasjon. Jeg håper de ser konsekvensene av denne situasjonen, avslutter Norturas beredskapsdirektør Hanne Steen.

Veterinærer utfører kontroll på slakterier. Foto: Mattilsynet

Akademikerne mener det handler om økonomi

Lederen av Akademikerne Kari Tønnessen Nordli sier hun forstår frustrasjonen og bekymringene til bønder og næringsliv, og at hun føler på ansvaret. Samtidig understreker hun at streikeuttak er det eneste virkemiddelet de har.

– Vi mener at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. Det er en streng vurdering. Vi mener at det ikke er fare for liv og helse, og at dette spørsmålet i det vesentlige handler om økonomi.

Leder for Akademikerne, Kari Tønnessen Nordli, sier nei til å gi dispensasjon. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

–Hva tenker du da om dyrevelferden når så mange slakterier må stenge?

– Det har jeg snakket med våre tillitsvalgte om, og de sier at dette er de ikke bekymret for. Men der må jeg lene meg på de vurderingene de har gjort, sier Tønnesen Nordli.

Hun mener situasjonen raskt kan løses:

– Hvis staten tar til fornuft og lar oss beholde avtalen vi har hatt i åtte år, kan de streikende raskt være tilbake i jobb igjen i morgen tidlig.

Tvungen lønnsnemnd

Sist tvungen lønnsnemnd ble begrunnet med dyrevelferd var i 2006. Da var daværende leder for Akademikerne, Knut Aarbakke svært skuffet over at dyrevelferd ble brukt som begrunnelse for tvungen lønnsnemnd.

Hanne Steen i Nortura håper på en gjentakelse.

– Det er et betydelig antall dyr dette gjelder, og vi står midt oppe i det. Vi får ikke utløst andre beredskapsplaner på så kort tid.

Nortura er ikke alene om å havne i slaktetrøbbel. REMA 1000-eide Norsk Kylling AS i Orkanger skal mandag og tirsdag ta imot 65.000 kyllinger til slakt fra 4–5 ulike bønder i Trøndelag.