Saken oppsummert: Krepsepestsmitte er påvist på signalkreps i Øyeren, noe som øker risikoen for spredning.

Signalkreps er en nordamerikansk ferskvannskreps og er en fremmed og uønsket art i norsk natur.

I området rundt Øyeren finnes det flere edelkrepsbestander som nå står i fare for å bli smittet.

Forskere og fagfolk er bekymret for smitte til den truede norske edelkrepsen og ber folk om å følge forbud og regelverk nøye.

Krepsepest er en aggressiv, dødelig sykdom for den norske edelkrepsen.

Det er forbudt å fange kreps i disse områdene, og det er viktig å desinfisere utstyr og båter for å hindre spredning. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Et tips fra en lokal sportsfisker førte til at Mattilsynet godkjente prøvefiske etter kreps i Øyeren. Det ga nedslående resultater.

12 signalkreps ble fanget ved Mørkfoss ved Øyerens utløp. Krepsepestsmitte ble påvist hos halvparten av de undersøke krepsene, melder Veterinærinstituttet.

Øyeren er en innsjø i Glommavassdraget. Den ligger i Enebakk, Lillestrøm og Rælingen kommuner i Akershus fylke og Indre Østfold kommune i Østfold.

Akvariefisk fra Nord-Amerika sprer seg i norske tjern: All annen fisk vil dø i forsøket på å bli kvitt dem

Les også Fryktar spreiing av mystisk sjukdom: – Dette er fisk som rotnar levande

Igjen og igjen

Ifølge Veterinærinstituttet ble Glomma første gang rammet av krepsepest i 1987.

Etter det ble edelkrepsen satt ut igjen flere steder på 90-tallet. Men pestalarmen har gått flere ganger etter det på 2000-tallet.

– Dette er miljøkriminalitet av verste sort.

Det mener Vilt- og utmarksforvalteren i Indre Østfold, Pål Sindre Svae, som er svært frustrert over at edelkrepsen igjen står overfor en eksistensiell trussel.

– Jeg er dessverre ikke overrasket. Men jeg er skuffet og frustrert over at vi i ny og ned finner signalkreps på nye steder, og at noen faktisk er villige til å ødelegge en norsk, hjemmehørende art med å sette ut signalkrepsen.

– Den direkte effekten av dette er at Glomma, fra Bingsfossen i Akershus og helt til utløpet i Fredrikstad, for all tid vil være tom for edelkreps.

Pål Sindre Svae er vilt- og utmarksforvalter i Indre Østfold. Han frykter dette vil føre til en total utryddelse av en hjemmehørende art. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen

Andre fagfolk er også svært bekymret.

Frykter smitte til den truede norske edelkrepsen

– Det er jo en stor risiko, sier David Strand, forsker hos Veterinærinstituttet.

Mens edelkrepsen hører til i Norge og er spesielt utbredt på Østlandet, er signalkreps er en nordamerikansk ferskvannskreps. Den er en fremmed og uønsket art i norsk natur.

Norske edelkreps er truet av den fryktede krepsepesten. Foto: Kaja Figenschou / NRK

– Den er svært farlig for vår egen edelkreps siden signalkrepsen bærer med seg krepsepestsmitte. Mens nordamerikansk signalkreps er friske smittebærere av sykdommen, så er krepsepest en aggressiv, dødelig sykdom for den norske edelkrepsen, sier Strand.

Kommer det krepsepest i vann med edelkreps, så vil all edelkrepsen utryddes fra vannet, opplyser forskeren.

– Det er jo veldig trist, for vi har flere populasjoner av edelkreps i området i andre vann.

Forbudt å flytte eller fange kreps

Forskeren ber nå folk være ekstra nøye med å følge forbud og regelverk.

Øyeren er en innsjø i Glommavassdraget. Området er underlagt ekstra restriksjoner for å hindre spredning av krepsepest, og det er forbudt å fange kreps i disse områdene.

– Det er veldig viktig at folk husker på regelverket om å desinfisere utstyr og båter og det som har vært i vannet, hvis man skal flytte til andre vann, for å hindre spredning, sier Strand.

Han minner om at utsetting av fremmede arter i norsk natur er ulovlig og regnes som miljøkriminalitet.

Krepsepest kan spres gjennom vann, båter og fiskeutstyr.

Mattilsynet ber folk om å varsle dem umiddelbart hvis de finner syk eller død kreps.