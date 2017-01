Fullt hus på folkemøte

Mange har møtt opp på folkemøtet om Holmens fremtid på Litteraturhuset i Fredrikstad. Forslaget til reguleringsplan for Holmen-Veumbekken avvikler spesialområdet for bevaring, og bygger på riving som byutviklingsstrategi. Dette truer Holmens bevaringsverdier, skriver byantikvar, Vegard Lie, i et leserbrev i Fredriksstad Blad i dag.