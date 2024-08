I denne saken kan du lese mer om: Containerkran kan velte | Svært mange naturskader | Stengte fergesamband | Det kan bli full storm | Mange er strømløse

Containerkran kan velte

Stormen «Lillian» har inntatt Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast fredag kveld.

På Revet i Larvik har en containerkran blåst forbi endestopper og er i ferd med å falle ut i vannet, melder politiet.

Det er per nå kontroll på kranen, skriver politiet i en oppdatering klokken 18.14. Kranen er sikret med store granittblokker og wire.

Området til Color Line og Larvik Havnevesen er sperret av.

Nødetatene er på plass ved containerkranen som kan velte i Larvik. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

– Broen over til fergen står i fare for å bli truffet av kranen dersom den faller ut mot vannet. Fergen Superspeed er også i fare for å bli truffet dersom kranen velter, opplyste politiet klokken 17.06.

Like før klokken 17.30 viser et webkamera fra området at fergen har forlatt kaien.

Fergen som lå til kai er tømt for folk. Color Line har kansellert den neste fergeavgangen.

– Så langt er det ingen skader på Color Line sine bygg eller fartøy, melder politiet klokken 17.48.

Superspeed-fergen har forlatt kaien. Bildet er tatt klokken 17.28. Foto: selarvik.no

Svært mange naturskader

Sør-Øst politidistrikt har mottatt svært mange meldinger om naturskader fredag ettermiddag.

En rekke trær har falt ned i veibanen og over strømledninger, og politiet oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander.

Hovedredningssentralen oppfordrer båteiere til å sjekke fortøyninger for å unngå unødvendige redningsaksjoner.

Øst 110-sentral mottar mange telefoner om trær som har falt i veibanen. De ber om at nødnummeret kun brukes til nødsamtaler.

Bastø Fosen måtte innstille alle avganger mellom Horten og Moss som følge av uværet. Foto: Aina Beate Indreiten / NRK Springflo og brygger under vann ved Fjærholmen i Færder kommune. Foto: Robert Hansen / NRK Bil i vannet ved Fjærholmen i Færder. Foto: Robert Hansen / NRK Både Color Line og Fjordline måtte innstille fergene til Danmark fredag. Denne krana stod i fare for å velte over danskebåten i Larvik.

Flere fergesamband stengt

Alle ferger mellom Moss og Horten er innstilt på grunn av uværet. De som hadde tenkt seg over fjorden med bil må kjøre rundt via Oslofjordtunnelen.

– Vi håper at vi får åpnet sambandet til de siste avgangene sent i kveld, men det kan vi ikke garantere, sier administrerende direktør i Bastø Fosen Øyvind Lund til NRK.

Fergekaien i Horten er tom for biler i 17-tiden fredag ettermiddag. Flere fergesamband har innstilt trafikken på grunn av uværet. Foto: Horten Havn

Fergesambandet mellom Moss og Horten er landets mest trafikkerte.

Color Line har også kansellert alle avganger med Superspeed fra Larvik og Kristiansand til Hirtshals i Danmark.

Alle avganger er også innstilt mellom Svelvik og Verket i Drammensfjorden.

Kan bli full storm

Meteorologisk Institutt melder om kraftige vindkast flere steder langs Oslofjorden. Enkelte steder kan vinden føre til konsekvenser i trafikken. Løse gjenstander kan også bli tatt av vinden.

– Det er ventet å være verst fra og med nå og til 20-tiden i kveld, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt Haldis Berge til NRK.

Flere steder er det nå vindkast på opp mot 22 meter i sekundet.

På kyststasjonene i Ytre Oslofjord kan vindkastene bli enda høyere, sier Berge.

Det er sendt ut farevarsel for kraftige vindkast i ytre Oslofjord Foto: Yr

Mange strømløse i Vestfold

Mange husstander i Vestfold er uten strøm på grunn av den sterke vinden. Det gjelder kunder både i Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn.

– Vi har alt tilgjengelig mannskap ute for å rette feil, og vi innkaller også flere både inne og ute, sier kommunikasjonssjef i Lede Thor Bjørn Omnes.

Flere tusen husstander er uten strøm på Romerike, i Asker og i Østfold, viser Elvias strømbruddskart.

Høy vannstand i Fredrikstad. Foto: Magnus Brenna Lund / NRK Høy vannstand i Fredrikstad. Foto: Magnus Brenna Lund / NRK Høy vannstand i Fredrikstad. Foto: Magnus Brenna Lund / NRK

I Fredrikstad rapporter brannvesenet om flere oppdrag enn vanlig.

– Det har tatt seg veldig opp den siste timen, sier vaktleder ved 110-sentralen Niklas Nordqvist.