Kraftig økning i grensehandelen i første halvår

Nordmenn grensehandlet for 5,1 milliarder kroner i løpet av årets første seks måneder. Det viser nye grensehandeltall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt dro vi på rundt 2,3 millioner dagsturer over grensen. Også det er en økning sammenlignet med fjoråret.

– Grensehandelen pleier å ta seg opp rundt høytider og ferieperioder, når folk har tid til å dra på dagsturer over grensen. Få solskinnsdager flere steder i starten av sommeren kan ha bidratt til at flere valgte å ta en dagstur over grensen, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

Selv med svak kronekurs, la nordmenn igjen 600 millioner kroner på Nordby shoppingcenter i juli.

Amalie Kristiansen og Malin Grimnes har camping i nærheten av grensen. De handler i Sverige omtrent 3–4 ganger i året. Foto: Jan Kenneth Bråthen / NRK

– Det er billigere her, også er det hyggelig å reise vekk og komme seg ut, forteller Malin Grimnes.

Hun har reist over grensen og er på handletur sammen med venninnen. De er opptatt av å handle inn mest mulig når de først har tatt turen.

– Sist brukte jeg 6000 kroner, sier Amalie Kristiansen.

En fjerdedel av pengene som legges igjen på grensehandel går til tobakk og alkohol. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Til tross for økningen i pengebruken, bruker vi færre kroner per handletur.

I snitt brukte nordmenn 1921 kroner på hver handletur over grensen i årets første seks måneder, mot 1968 kroner i fjor.

42 prosent av pengene som ble lagt igjen på grensehandelturer ble brukt på mat og dagligvarer.

14 prosent gikk til alkohol, mens 11 prosent ble brukt på snus, sigaretter og tobakk.

Fremskrittspartiet ønsker å få avgiftsnivå i Norge ned på svensk nivå. Det har vi foreslått også i våre statsbudsjetter, sier nestleder Hans Andreas Limi til NRK.

Nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi ønsker å få avgiftsnivå i Norge ned på svensk nivå. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Mener alt trekker i feil retning

– Regjeringen har økt avgiftene, og de har bidratt til at vi har langt høyere prisstigning på matvarer i Norge enn våre naboland. I tillegg har svenskene redusert prisen på drivstoff. Alt trekker i feil retning, og det fører til at grensehandelen øker, sier Limi.

– Det er særlig de typiske avgiftsbelagte varene, som øker. Hva sier det deg?

– Vi er nødt til å redusere avgifter på typiske grensehandelsprodukter. Vi så under pandemien med stengte grenser hvor omfattende grensehandelen er. Og vi så hvordan stengte grenser førte til en voldsom vekst i sysselsettingen innen detaljhandel, og ikke minst en voldsom omsetningsvekst. Da fikk vi dokumentasjonen på konsekvensene av det som nå skjer.

Brus og mineralvann er også populære varer blant nordmenn på grensehandel, og disse utgjorde 7,6 prosent av varekurven. Sjokolade og godteri sto for 4,7 prosent av grensehandelen, ifølge SSB. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– For tidlig å si at grensehandelen nå er i kraftig vekst

Finansdepartementet svarer i en e-post at noe av grunnen til at tallene fra SSB viser en økning, skyldes siste års prisøkning. Samtidig peker de på usikkerheten rundt grensehandelsundersøkelsen.

– SSB understreker at grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Det er derfor altfor tidlig å si at grensehandelen nå er i kraftig vekst.

– Hva forteller det at økningen skjer på varegruppene, som er spesielt avgiftsbelagt i Norge?

– Årsakene til grensehandel er langt mer sammensatt enn kun relativt høye norske særavgifter på alkohol og tobakksvarer. Det er også viktig å huske at avgiftene på alkohol og tobakksvarer skal bidra til å begrense forbruket av helseskadelige varer. Reduserte avgifter kan føre til økt forbruk, med økte helsemessige- og sosiale kostnader som resultat.

– Regjeringen tar problemstillingen om grensehandel på alvor, skriver Finansdepartementet i en e-post til NRK.

Thorstein Diesen handler i Sverige noen ganger i året. Foto: Jan Kenneth Bråthen / NRK

Thorstein Diesen er i Sverige omtrent 2–3 ganger i året. Han er klar på hva han mener om å handle på andre siden av grensa.

– I forhold til Norge er prisene her helt fabelaktige.

– Det blir litt kjøttvarer også, det er rimeligere og mer delikat enn i Norge.