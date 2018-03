– God morgen! Forhåpentligvis vil jeg før denne vloggen er slutt ha begynt på testosteron.

Kovu Kingsrød snakker selvsikkert inn i et lite kamera på flytende engelsk. Han har tydelig britisk aksent. 16-åringen lar sine over 140.000 følgere være flue på veggen når han for første gang skal bruke testosteron.

– Jeg er gutt. Jeg må bare få kroppen til å stemme overens med det som er i hodet mitt. Det er den prosessen jeg er i nå, forklarer Kovu til NRK.

Kovu ble nemlig født som jente. Som 13-åringen forsto han at han var født i feil kropp.

På Youtube-kanalen «Kovu is a unicorn» deler han de kroppslige og psykiske endringene han går gjennom. Han mest sette video handler om hvordan man kan «komme ut av skapet» som homofil. Den er sett av over 2 millioner mennesker.

BRUKER HUMOR: Dette er Kovus mest populære video på Youtube. Den er sett over to millioner ganger.

Mannlig pubertet

«TRANS»: Kovu foretrekker å kalle seg selv for «trans» når han skal fortelle om kjønnsidentiteten sin. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Hormonbehandlingen med testosteron gjør at Kovu skal gjennomgå mannlig pubertet.

– Det er veldig personlig. Det å dele dette med veldig mange mennesker kan være litt skummelt. Jeg kan føle litt på at det er så mange som vet.

Videoene hans handler for det meste om mental helse og LHBT-problematikk (se faktaboks).

– Jeg har slitt veldig med det å føle meg annerledes. Jeg har følt at jeg ikke er god nok fordi jeg ikke ser ut som andre tenåringsgutter, jeg føler meg så liten og rar, forteller han.

LHBTQ Ekspandér faktaboks LHBTQ er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre kjønnsidentiter.

Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere.

LHBTQ-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (LHB), transpersoner (T) og skeive (Q).

I LHBTQ-organisasjonene er det stadig diskusjon om det bør flere bokstaver med i akronymet, de internasjonale organisasjonene bruker nå «LGBTQAIPS» for å inkludere aseksuelle, interseksuelle, panseksuelle og heterofile (straight).

I FN’s dokumenter er den vanlige forkortelsen «SOGI», som brukes i stedet for LHBT, det er forkortelse for «seksual orientation, gender identity». Kilde: Store norske leksikon og Urban Dictionary.

– For lite kunnskap i helsevesenet

– Det er mange unge transpersoner, og deres foreldre, som kontakter oss. De synes det er for lite informasjon i skolen, barnehagen og i helsetjenesten. Mange blir utrygge på hvilken informasjon de skal stole på, forteller leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad.

MER ÅPENT SAMFUNN: – Som en konsekvens av at det er flere som er åpne om kjønnsidentitet og legning er holdningene blitt bedre, sier leder i FRI, Ingvild Endestad. Foto: FRI

Foreningen holder kurs for både skoler, barnehager og fastleger. De opplever at mange ønsker mer kunnskap om kjønns og seksualitetsmangfold og hvordan å møte ulike mennesker på en like god måte.

– De ønsker kompetansen, men har ikke fått den i utdanningen. Det er viktig at de som trenger bistand fra helseverket og skoleverket skal slippe å være oppslagsverk selv.

Hun er positiv til at ungdom som Kovu deler sine opplevelser med andre.

– Jeg tenker at mange har nytte og glede av å finne fellesskap med andre som man kan kjenne seg igjen i.

Startet med sketsjer

Kovu hadde aldri planlagt å bli stor på Youtube. Det hele startet med tullevideoer ment for hans egne venner.

– Jeg ville egentlig bare lage noen sketsjer for vennene mine. Etter ett år begynte jeg å lage videoer om ting jeg faktisk bryr meg om, da startet flere å se på. Jeg ville egentlig ikke fokusere på meg som person, men heller på saker jeg bryr meg om. Men folk har fått en eller annen interesse for meg.

I dag har han ifølge seg selv følgere fra hele verden, også fra land som Syria og Russland.

– Jeg tror det er viktig for folk å se at det er andre personer som går gjennom det samme som de gjør, sier Kovu.