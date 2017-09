Brann på gatekjøkken i Sarpsborg

Det brenner i et næringsbygg på Grålum i Sarpsborg, etter at det tok fyr i en frityrgryte på et gatekjøkken. Flere personer er evakuert og naboer bes om å lukke vinduer og luftekanaler. Ifølge politiet er det foreløpig ikke fare for spredning, men de skriver på Twitter at det kan utvikle seg til å bli en større brann.