Kontroll på brann i Sarpsborg – beboere og naboer evakuert

Ved 3.30-tiden natt til onsdag melder brannvesenet at brannen er under kontroll, og at den ble stoppet før den spredte seg til nabobygget. Politiet meldte først om spredningsfare.

Etterslokking vil pågå en stund fremover.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Bygget er ikke overtent, men vi har foreløpig ikke kontroll på brannen, forteller Leif Høyland ved Øst 110-sentral til NTB like før klokken 2.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 1.05.

I første etasje av bygget som brenner er det et solstudio, mens det i etasjene over er leiligheter.

Mye røyk

Politiet har evakuert beboere i bygget og nærliggende bygg, og en lengre periode var det fare for at brannen skulle spre seg.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Åtte personer er evakuert. Én av dem befant seg i bygget, mens de resterende sju er naboer til bygget som brenner.

Kraftig, tykk og sort røyk som flommer ut av bygget og sprer seg nedover mot jernbanestasjonen i Sarpsborg. Og politiet kjører rundt i sentrum og ber folk om å holde dører og vinduer lukket.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent, skriver NTB.