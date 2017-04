Kontroll på båtbrann i Sarpsborg

Brannvesenet brukte omtrent en halvtime på å få kontroll over brannen. Rett over klokken fem tirsdag morgen kunne politiet melde om en båtbrann ute av kontroll på land i Sarpsborg:

– Det er mye tjukk, svart røyk på stedet. Røyken er ikke god, men vi er heldige med vinden. Den går høyt opp før den sprer seg ut, sa operasjonsleder i politiet, Terje Marstad, til NRK.

Politi og branvesen fikk melding om brann i båter på Høysand rett før klokken fem i natt. Det var flere båter som brant.

– Det er antydet at fire båter er brannskadd så langt. Det er også mulighet for at den kan spre seg til andre båter, siden de er laget av ganske brennbart materiale, sier Marstad.

Nå antyder politiet at tre båter er totalskadet, og ytterligere tre båter har fått varmeskader.

Det svar aldri risiko for spredning til bygningsmasse på stedet. Politiet vet ikke om det er personskader i forbindelse med brannen, men sier det ikke er grunn til å tro at det er det.