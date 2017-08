Kontaktet barnevernet etter fyllefest

Follo-politiet fikk ved ti-tiden i går kveld meldinger om en fest med ungdommer på Høytorp fort i Mysen. Ifølge Rune Persen, som er operasjonsleder i Follo-politiet, var det mellom 50 og 100 ungdommer til stede på festen.

–Etter hvert måtte vi prioritere å sende noen enheter til festen, for det var snakk om overstadige berusede ungdommer helt nede i 15-årsalderen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Måtte sendes bort med ambulanse

Noen av deltakerne var så rusede at de måtte sendes med ambulanse til sykehuset, forteller Persen.

– Det er ikke unormalt at ungdom ansamles hvis de har mulighet til det. Og det er jo klart at det er en spennende tid for ungdommen, men samtidig er det viktig at vi følger med og er med og regulerer denne typen ansamlinger. For det kan fort dra avgårde og komme ut av kontroll, sier han.

Ba foreldrene hente barna

Rundt klokken tolv sendte politiet ut en melding på Twitter der de ba foreldrene om å hente barna sine på festen.

– I slike sammenhenger er det viktig å få involvert foreldre. Derfor tvitret vi for å gjøre foreldre oppmerksomme på festen. I dette tilfellet ble også barnevernet kontaktet, slik at de ble orientert om ansamlinga som hadde vært på stedet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Festen skal ikke ha vært offisiell, forteller Persen.

– Men den spredte seg nok i sosiale medier. I tillegg skal det ha vært hengt opp noen plakater om festen på fortet.

En person anmeldt

Ifølge Smaalenenes Avis som også har skrevet om saken, ble en person anmeldt etter festen.

Til avisa sier operasjonsleder Persen at en ungdom skal ha drukket alkohol foran politiet, og at dette var bakgrunnen for anmeldelsen.