Konkursrytter fikk karantene på nytt

Det er Fredrikstad tingrett som har ilagt Huth konkurskarantene i to år etter at selskapet Verdensspeilet drift as gikk konkurs i fjor.

Tingretten skriver at konkurskarantene først og fremst er beregnet på konkursgjengangere og for å luke ut useriøse forretningsdrivere.

– Effekten av å få en konkurskarantene er at man verken formelt eller reelt kan ha en ledende posisjon i selskaper, og dersom det finner sted brudd så betyr det at man kan straffes med inntil tre måneder fengsel, forklarer bostyrer Trond Karlsen.

Johnny Huth forteller at årsaken til konkursen i Verdensspeilet er at utgiftene var høyere enn inntektene. Han henviser videre til regnskapene for flere detaljer.

Etterforskes av politiet

Tingretten mener imidlertid at det er skjellig grunn, altså overveiende sannsynlig at Huth kan mistenkes for straffbare handlinger i forbindelse med konkursen.

Det går blant annet frem av bostyrerens rapport at det i en periode ble foretatt skattetrekk fra ansatte uten at like mye skatt ble betalt inn.

Lovbrudd i forbindelse med forskuddstrekk er blant de ti mulige straffbare forholdene bostyrer Trond Karlsen har meldt til politiet.

Politiadvokat Jahn Schei i Øst politidistrikt bekrefter til NRK at de har startet etterforskning.

Konkursrytter

Tingretten betegner også Huth som konkursrytter, fordi han har åtte konkurser bak seg. Han ble også i 2008 ilagt konkurskarantene i to år. I perioden 1998 til 2016 har han vært involvert i disse konkursene

Snacksprodusenten

Glomma Trykk AS

Sourcingpartner AS

ASP Direct AS

Border AS

EG Line AS

Hvaler Restaurantdrift AS

ROC AS

Johnny Huth står nå registrert med tre enkeltpersonforetak.

– Det er ikke drift i dem nå, sier Huth til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere konkurskarantenen

Konkurskarantene bare rammer bare selskaper og ikke enkeltpersonforetak, forklarer advokat Trond Karlsen.

– Når man driver selskaper så har man ikke personlig ansvar for gjelden, i motsetning til det som er tilfelle for enkeltpersonforetak.