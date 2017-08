Kongelig VM-seiling på Hankø

Mesterskapet for 8mR-båter foregår på Hankø, nærmest rett utenfor hyttedøra til Kongen.

– Det er en båttype Hans Majestet seiler, og derfor har vi ønsket å arrangere dette i anledning hans 80-års jubileum, sier Danckert Mellbye, leder i organisasjonskomiteen i Kongelig Norsk Seilforening (KNS). Det er de som er arrangør for mesterskapet.

Tilsvarende mesterskap ble arrangert til ære for Kong Olav i 1983, da han fylte 80 år.

Mellbye forteller at Kongen er omtalt med stor respekt i seilermiljøet.

Sjetteplass etter første dag

– Han er en eminent seiler, og her ute på banen er han godt kjent. Det er et omkved blant de andre seilerne at hvis du lurer på hvor du skal: «follow the King», sier Mellbye.

Kong Harald og hans «Sira» startet VM med fjerde- og åttendeplass. Det holder til sjetteplassen etter første dag. Men det er fortsatt noen sjanser igjen frem til vinneren kåres på lørdag.

SEILERE: Det er 28 båter som er påmeldt til start i mesterskapet på Hankø. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi hadde jo dette arrangementet i 2008 også, og da vant han. Kongen er en meget respektert person i 8mR-miljøet, sier han.

– En av gutta

Kapteinen på den finske båten Luna, Markus Roshier, kjenner Kong Harald som en tøff konkurrent, men denne gangen har finnen ambisjoner om å slå majesteten.

– De seiler veldig godt, men vi forsøker å seile bedre, sier han.

Roshier forteller at det er god stemning blant deltakerne i mesterskapet, og i seilermiljøet er Kongen som alle andre.

KONKURRENT: – De seiler veldig godt, men vi forsøker å seile bedre, sier en av Kongens konkurrenter, finnen Markus Roshier. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Han er en av gutta. Det er gode venner overalt, uavhengig av hvilket land de kommer fra og om de er konger eller ikke, sier han og smiler.

Det er totalt 28 båter som er påmeldt til start. Ved siden av Kong Harald og «Sira» deltar også fem andre norske båter.

Det var den østerrikske båten med Werner Deuring som vant åpningsseilasen fulgt av Terje Wang og britiske Avia Willment.

Lars Ingeberg ble nummer fem på første seilas. Det var Willment som var best i den andre seilasen fulgt av sammenlagtleder Deuring. Ingeberg fulgte opp med tredjeplassen og han er best av de norske båtene etter en dags seiling.

Wang falt ned til 9.-plassen etter å ha blitt bare nummer 15 på den siste seilasen mandag.

Det skal seiles i fem konkurransedager, og det hele avsluttes lørdag.