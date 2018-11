Kommune beklaget «uappetittlig» pølsemiddag til eldre

Denne uka serverte det kommunale kjøkkenet i Rakkestad en middag som kommunen etterpå ikke kan stå inne for, og sendte ut pressemelding om:

– Vi har med rette fått tilbakemeldinger om denne middagen, som manglet variasjon og farge og som fremstod som lite appetittlig, står det i meldingen som ligger på kommunens nettsider.

Videre skriver kommunen at de har gått gjennom rutinene for å sørge for at maten holder den standarden de ønsker at den skal ha, og beklager at de «ikke leverte varene i går».

Enhetsleder for kjøkkenet, Borghild Strekerud, forklarer hvorfor de valgte å sende ut en pressemelding etter den litt for enkle pølsemiddagen.

– Vi ser daglig at det legges ut meldinger på Facebook om dårlig mat til de eldre, og det er ikke slik vi ønsker å framstå. Vi lager god mat hver dag og får stort sett bare positive tilbakemeldinger, og da var det leit at vi serverte det vi gjorde den dagen.

– Stappa smakte forferdelig

Den kommunale pølsemiddagen fikk bare én klage. Men den ble delt på sosiale medier, og kommentert av andre.

Bildene ble lagt ut av Steinar Elnes, og det var hans far som reagerte på serveringen. Elnes mener kommunens mat ofte ikke holder mål.

Pårørende til en av de eldre som fikk den relativt enkle middagen fra kommunen, la ut bilder på sosiale medier. Men kommunen får stort sett ros for maten de serverer. Foto: Steinar Elnes

– Det som ble kalt stappe var ikke bra, den smakte helt forferdelig og framsto som noe som var tilsatt vann, ikke hjemmelaget. Kommunal mat til eldre skal være næringsrik med grønnsaker, og her var det ikke noen ting.

Bortsett fra et lite dryss av noe som kan være gressløk.

Det kommunale kjøkkenet sender nå ut en spørreundersøkelse for å finne ut hva brukerne forventer av matleveringen, som også leveres til noen eldre som bor hjemme.

– Det var en tabbe at det ble lagt stappe i en boks med to pølser og ingen grønnsaker, legger kjøkkenleder Borghild Strekerud til.

Kjøkken skal moderniseres

Det kommunale kjøkkenet på Skautun rehabilitering- og omsorgssenter i Rakkestad er modent for oppussing og har fått pålegg av Mattilsynet om utbedringer. Foto: Rakkestad kommune

Leder av eldrerådet i Rakkestad, Arild Oliversen, synes det er merkelig at kommunen sendte ut pølsemiddagsmeldingen, og at folk flest er fornøyde med maten som kommer derfra.

Han sier samtidig at det kommunale kjøkkenet er modent for oppussing.

– Kjøkkenet er nedslitt, og det er ikke optimale arbeidsforhold der. Det er planer om å oppruste det, og det er det ingen grunn til å vente med, sier han.

– Pølser ikke for dårlig

På kommunens Facebook-side tar flere kommunens kjøkken i forsvar.

Anita Traasdahl Sæther skriver: «Jeg sier bare WOW... Tenk at det kjøkkenet vanligvis serverer er SÅ bra at pølser med mos skaper oppstandelse – og at det i tillegg beklages for dårlig servering.»

Grethe Kristin Østby mener kjøkkenet ikke fortjener klagene.

«Har hatt eldre som har vært der og maten er kjempebra. Gi heller skryt. Om man er misfornøyd engang så må det vel ikke publiseres på en slik måte. Rakkestad kommune er en god kommune å bli eldre i.»