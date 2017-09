Kommunal Rapport: – Kommune betalte for helsetjenester til død person i over tre år

Vitalegruppen leverer bo- og omsorgstilbud til rusavhengige og psykisk syke.

Ifølge Kommunal Rapport betalte kommunen mellom 114.075 og 117.877 kroner til Vitalgruppen hver måned for en person som døde i 2014. Betalingen var for bemanning 9,75 timer i døgnet.

Ordfører Petter Schou (H) i Spydeberg kan bekrefte at kommunen har utbetalt penger for tjenester som ikke er utført.

– Det var mange timer per døgn de tok betalt for. I tillegg var det en forhøyet timepris, uten at det var forhandlet med kommunen, sier han til NRK.

På tross av dette fortsatte kommunen å betale for bemanningen i 3,5 år.

Var ikke på anbud

Det var Kommunal Rapport som avdekket at firmaet har mottatt 125 millioner av flere kommuner i Norge, uten at avtalene har vært ute på anbud.

Etter denne rapporten avdekket revisoren til Spydeberg at kommunen er overfakturert med totalt 7,3 millioner. Kontrollutvalgsleder i kommunen, Turid Fluge Svenneby, reagerer sterkt på hendelsen.

– Det er jo helt forferdelig. Det er utenfor all kontroll, litt uforståelig, nesten bare trist. Det er jo et utømmelig sluk av behov i Spydeberg, og kommunen har veldig stram økonomi og stor lånegjeld. Vi har fortsatt ikke kontroll på økonomien. Så 7,3 millioner kroner er et formidabelt beløp, sier hun til Kommunal Rapport.

Ordfører Schou sier til NRK at de har satt i gang en gransking av saken.

– Etter at det har vært gjennom revisjonen, skal vi vurdere hva vi gjør med dette.

– Burde vært oppdaget før

Han mener at feilen burde vært oppdaget tidligere.

– Det er to ting som er kjempeviktig når det gjelder å sette bort tjenester til de som kanskje er mest sårbare i kommunen. Det er kvalitet og kontroll. Men dette har foregått gjennom fire forskjellige administrasjoner i kommunen, så det er ikke helt lett å nøste opp i.

Vitalegruppen ble i fjor kjøpt opp av Ambea Norge AS. Daglig leder hos Ambea i Norge, Truls Navestad, sier til NRK at de har gjort opp med kommunen.

– Dette skjedde før Ambea kjøpte opp Vitalegruppen. Da vi ble gjort oppmerksomme på saken, så gjorde vi opp for oss med kommunen etter avtale med dem.

Ambea mener overfaktureringen ikke gjelder tjenester til personen som er død, men en annen bruker.

– Det ble fakturert for en annen person. Bemanningen ble redusert for denne brukeren, men man opprettholt faktureringen. Men summen stemmer og det er beklagelig.