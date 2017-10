Øvstegårds komité er klar

SV-politiker Freddy Øvstegård skal de neste fire årene sitte i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Det er klart etter at partiet har fordelt representantene mellom de ulike stortingskomiteene torsdag. Øvstegård sier til NRK at han er veldig godt fornøyd med å komme i en komité som jobber med mange av sakene han brenner for.