Mann pågrepet etter blotting

En mann i en tsjekkisk Jaguar som var etterlyst av politiet etter en blotteepisode i Moss, er pågrepet. Politiet takker for tips på Twitter. Ifølge Moss Avis skal en jente i 11-12-årsalderen meldte at en mann blottet seg for henne på en skogstur tirsdag kveld.