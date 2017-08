Kø for å få studentbolig

73 studenter står nå i kø for å få studentbolig i Østfold. Det viser en ny oversikt fra Norsk Studentorganisasjon. På samme tid i fjor var det ingen kø for å få studentbolig her i fylket. Leder av Studentsamskipnaden i Østfold, Rita Hirsum Lystad, sier de tok i bruk mange nye studentboliger i fjor, men at de nå er opptatt.