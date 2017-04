Klokken 21 skrus vannet av i Halden

– Ca. en tredel av byens befolkning mister vannet i kranene sine, sier Asle Berg, som er enhetsleder for kommunalteknikk i bykommunen.

– Dette er en planlagt jobb, fortsetter han.

Årelangt vannprosjekt

Arbeidet med å utbedre og sikre den fremtidige vannforsyningen i Halden startet for flere år siden, og er langt fra ferdig med kveldens omfattende inngrep. Det bygges en ringledning rundt byen, som skal gjøre det lettere og omgå eller forebygge at lekkasjer og andre hendelser gjør innbyggere vannløse.

– I den forbindelse må vi gjøre noen nødvendige vannkoblinger underveis. Det skjer blant annet i natt, sier Asle Berg.

Vanntank i sentrum

Arbeidet er varslet på forhånd, blant annet på kommunens nettside. Klokken 21 skrus det av. De som av en eller annen grunn får et akutt vannbehov i natt, kan hente det på tank fra parkeringsplassen ved brannstasjonen i sentrum.

Ledningsnettet skal også spyles grundig før vannet kobles på igjen for abonnentene i morgen, for å minske risikoen for grumsete eller misfarget vann, forteller Asle Berg.