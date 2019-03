Kloakktrailer veltet på E18

Traileren har veltet utover et jorde, og det flyter med møkk på E18 mellom Kråkstad og Elvestad.

– Det lukter møkk her, og det er intenst, sier Freddie Larsen som er på stedet.

Larsen forteller at sølet på veien ligger flere hundre meter fra der selve velten har skjedd.

Politiet bekrefter at lasten er kloakkslam, altså menneskeavføring.

– Vitner på stedet forteller at det lukter helt grusomt, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt.

Sjåføren skal ha forklart at han måtte gjøre en unnamanøver fordi en katt kom ut i veien.

Biler kjørt av veien

Kloakken som fløt i veibanen førte til at tre andre biler mistet veigrepet, slik at to av dem kjørte i grøfta og en tredje endte i en støttemur langs veien.

– Møkka har gjort at det har blitt veldig glatt på stedet, sier Årstein.

Ifølge VG skal det også ha begynt å brenne i en av bilene, antagelig på grunn av utforkjøringen.

Trafikken omdirigeres til andre veier i området.

Nødetatene er på stedet og har startet oppryddingen. Dette kan ta tid, opplyser politiet. Foto: Freddie Larsen

Veien sperret

Det er ikke meldt om personskader, men veien er helt sperret mens nødetatene jobber på stedet.

Vegtrafikksentralen melder at «et tykt lag med møkk som må skrapes vekk» og at trailercontaineren må rettes opp og hektes på vogntoget før veien kan gjenåpnes.

Det er ikke mulig å passere stedet for de lengste vogntogene, såkalt modulvogntog.