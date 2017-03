Klimakutt til ingen nytte

To tredeler av Norges totale utslipp kommer fra landets fylker, ifølge beregningene til Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at det bare er sju fylker som har klart å kutte CO₂-utslippene siden 2009.

Nedleggelser

Industrien står for de største kuttene. Bare i Rogaland har utslippene til energiforsyning blitt kuttet med over en million tonn CO₂-ekvivalenter i perioden.

I Østfold er en industri i motgang også en viktig forklaring til kuttene, forklarer koordinator Guro Nereng i Klima Østfold:

– Det skyldes både nedleggelser i industrien. Men også omlegging av energiformene fra fossil olje til naturgass, sier Nereng.

Har kuttet 25 prosent

Treforedlingsbedriften Borregaard i Sarpsborg har tatt grep med sin energiforsyning. I 2013 installerte de et nytt naturgassanlegg. Og det har gitt resultater.

Treforedlingsbedriften Borregaard i Sarpsborg har byttet til naturgassanlegg. Og dermed har de kuttet utslippene med 25 prosent, sier kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal til NRK. Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– CO₂-utslippene har gått ned med cirka 25 prosent siden det, sier kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal.

Miljøgevinsten er åpenbar, men det er mer å hente for Borregaard:

– Energiøkonomisering er godt for lommeboka. Så det er bra både for miljøet og økonomien, sier hun.

Må kutte 15.000 tonn

Parisavtalen forplikter Norge til å kutte mellom 40 og 70 prosent av utslippene. Det betyr at fylkenes utslipp må ned med minst 15 millioner tonn CO₂-ekvivalenter innen 2050. Næringslivet må ta ansvaret for dette med største alvor, mener NHO i Østfold:

– Næringslivet står for store utfordringer som det er nødvendig å gjøre noe med for å oppnå kuttene en bestemte seg for i Paris, sier NHOs regiondirektør Roald Gulbrandsen.