Klassequizen på Rygge ungdomsskole

Etterforsker spedbarnsdødsfall

Politiet i Sarpsborg har koblet inn rettsmedisinere og har innledet en bred etterforskning etter at et fire måneder gammelt barn ble funnet død i går ettermiddag. – Vi jobber intenst med saken, og status er at dødsfallet er mistenkelig, sier krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg. Ingen personer er siktet i saken.