Klart for toppoppgjør på Sarpsborg stadion

Trønderne har ett poeng mer enn Sarpsborg 08 før den sjette serierunden i eliteserien avsluttes med toppgjøret mandag kveld.

– Rosenborg er alltid favoritter. De har vunnet serien og cupen to år på rad. De har vært mye bedre enn alle de andre lagene, men det klart at i enkeltkamper kan de slås, sier Bakke til NRK.

Dermed har pipa fått en litt annen lyd bare timer før kampstart. For en uke siden sa sarpsborgtreneren at han ikke var spesielt imponert over årets utgave av Rosenborg.

Publikumsrekord

SPENT: Sarpsborg 08-trener Geir Bakke mener Rosenborg er hevngjerrige og vil ta det ut mot sarpingene, etter at trønderne spilte uavgjort mot Aalesund. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Med tolv poeng og en andreplass på tabellen har 08 hatt en fantastisk start på årets sesong. Og fotballinteressen blomstrer i Sarpsborg, det har aldri vært så mange tilskuere innenfor portene på Sarpsborg stadion noen gang

– Det blir en god opplevelse for både spillere, ledere og supportere. Det er dette vi vil, spille på en solfylt dag på hjemmebane med fullsatt hus.

Allerede forrige mandag, en uke før kampstart, hadde Sarpsborg 08 solgt alle tilgjengelige billetter. Det betyr at det allerede da ble satt ny publikumsrekord på stadion som har kapasitet på 5.759 tilskuere.

– Publikum kan alltid være avgjørende. Det er en grunn til at all statistikk sier at det er en fordel å spille på hjemmebane, sier en blid Bakke.