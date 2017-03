Klarer ikke å kvitte seg med reklameavisene

Halden, mars 2017: For første gang distribueres ikke lokalavisa på papir. I stedet har Halden Arbeiderblad sendt ut en brosjyre om deres nye digitale satsing. «Nå får du litt mindre papir», står det med store bokstaver på brosjyren.

I postkassa ligger det også 14 reklameaviser.

I reklamebransjen ser det ikke ut til at det digitale tar over for papirløsningene.

– Reklameaviser virker, sier Lars Erling Olsen ved Høgskolen Kristiania. Foto: MH

– Avis og reklame er to forskjellige ting. Man leser ikke en brosjyre fra perm til perm. Men skal du kjøpe TV, så blar du i brosjyren for å se om det er tilbud, sier professor i markedsføring Lars Erling Olsen ved Høgskolen Kristiania.

Han mener digitale løsninger har kommet for fullt i reklamebransjen. Men de har kommet i tillegg til all tradisjonell reklame, men uten å erstatte den.

Det er et paradoks når man ser på svakhetene.

– Veldig mye går rett i søpla. Treffprosenten er lav, og beløpene de bruker er betydelige, sier Olsen.

Vil, men får det ikke til

Coop er et av selskapene som sender ut mye reklame i folks postkasser. Det gjør de til tross for at de jobber knallhardt med å gå over til digital markedsføring.

Blant annet har de fått over en million nordmenn til å laste ned selskapets app.

– Vi faser nok postkasse-reklamen ut på et tidspunkt, men det går saktere enn man kunne ønske, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

Grunnen er todelt. For det første får de kjeft fra kundene dersom de ikke får kundeavisen i posten. Dessuten merker de at det hjelper å sende ut reklameaviser.

– Vår erfaring er at man definitivt får flere kunder. Samtidig er kostnadene til trykking og logistikk store, og i tillegg har vi miljøaspektet. Å legge en kundeavis ut på en app koster nesten ingen ting, sier Friis.

Enorme mengder

VIL SLUTTE: Coop ønsker å fase ut reklameavisene, men klarer ikke. Foto: Coop

Mye tyder på at Coop ikke er alene verken med å sende ut mye reklame eller med ønsket om å slutte med det.

Siden 2005 har forfatter og markedsføringsmann Roger Pihl tatt vare på all reklamen som legges i hans postkasse i Oslo. Han har veid den og ført statistikk over hvem som sender ut hva.

I 2016 var det ifølge Dagens Næringsliv 83,2 kilo reklame som havnet i postkassa til Pihl. Det er en nedgang fra årene i forveien, men det gir fortsatt en høy stabel.

Markedsføringsprofessor Lars Erling Olsen mener reklameaviser vil bli levert ut i lang tid fremover.

– Bransjen gjør det fordi det funker. Aviser er direkte kjøpsutløsende, og det er ikke så mange alternativer til dette, sier Olsen.