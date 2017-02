Kjørte uten førerkort

En mann i slutten av 20-årene er anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha gyldig førerkort. Mannen ble stanset på Rolvsøy i Fredrikstad. I tillegg blir han anmeldt for ulovlig å ha kjørt svenskeregistrert motorvogn i Norge, uten at bilens eier fulgte med i bilen.