Kjørte i tre - stakk av

Politiet måtte sent lørdag kveld ut på leting etter føreren av en bil som hadde kjørt inn i et tre på Gimle i Halden. Politiet skriver på Twitter at de etter hvert fant en mann i 40-årene som antas å ha vært sjåføren. Han var ruset og manglet gyldig førerkort.