Kjørte i 159 km/ h over Vetatoppen

En mc-førere mistet lappen på stedet for å ha kjørt i 159 km/ h i 80 – sonen på Vetatoppen i Fredrikstad i går kveld. Up hadde laserkontroll og 15 bilfører fikk forenklet forelegg og en ble anmeldt for å ha kjørt for fort.