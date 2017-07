Italienere lover å betale

Arbeidet på Follobanen kan starte igjen over helga, etter at hovedentreprenøren Condotte har garantert for at de skal betale for seg. Det skriver Dagens Næringsliv. Flere av de 20 underleverandørene har lagt ned arbeidet, fordi det italienske selskapet skylder dem til sammen hundre millioner kroner.