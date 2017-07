Underernæring ved Råde sykehjem

Råde sykehjem har for dårlige rutiner for å forebygge og behandle underernæring hos beboerne, det viser en rapport fra fylkesmannen i Østfold. Det er gjort tilsyn ved sykehjemmet og det ble avdekket et avvik fra reglene. Virksomhetsleder i Råde kommune, Kirsten Piil, sier de skal bli bedre på å kartlegge om beboerne får nok næring.