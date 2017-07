Kjøpte smuglerhund - Mattilsynet frykter farlige sykdommer

– Det sto i annonsen at valpen var registrert i Norsk Kennel Klub og at det fulgte med pass, helseattest og valpepakke, forklarer Juanita Løvseth fra Trondheim.

Løvseth reiste til Gardermoen for å hente hunden. Hun betalte 18.000 kroner. Da fikk hun pass, helseattest fra veterinær og kontrakt på stamtavle. Stamtavlen har hun aldri fått.

Kai Erik Schieren fra Oslo kjøpte valp av samme person og har heller ikke fått stamtavle, til tross for purringer. Det har skapt problemer.

– Hunden har fått en kneskade, som er vanlig for rasen, men vi får ikke noe på forsikringen, fordi vi ikke kan bevise at foreldrene er friske. Vi har lagt ut over 15.000 kroner for operasjon, sier Schieren.

Da Løvseth var i kontakt med veterinær, ble det oppdaget at hunden ikke hadde tilstrekkelig med antistoffer for rabies. Det kan bety at hunden ikke har fått vaksine, eller at den ble satt for tidlig.

Kai Erik Schieren har betalt dyre dommer for hunden sin Billy, på grunn av en kneskade. Foto: Privat

Havana tar en lur på eierens fang. Foto: privat

Frykter farlige sykdommer

Mattilsynet mener selgeren har drevet med ulovlig import av hunder siden 2015.

– Vi frykter at hundene kan bære med seg den dødelige virussykdommen rabies eller parasitten revens dvergbendelorm. Parasitten er ufarlig for hundene, men kan føre til livslang sykdom hos mennesker, i verste fall med dødelig utfall, forklarer veterinær i Mattilsynet, Lars-Erik Rondestveit.

Mattilsynet region Stor-Oslo har anmeldt mannen som bor på Østlandet. De mener å ha konkrete opplysninger om salg av 19 innførte valper. Valpene er kjøpt i Spania og solgt videre til en langt høyere pris. Flere av hundene er blitt avlivet etter at de kom inn i landet.

– Misforståelse

Hundeselgeren, som ønsker å være anonym, skriver i en e-post til NRK at han stiller seg uforstående til anmeldelsen.

– At Mattilsynet mener hunder som er importert for videresalg har mer sykdommer enn dyr som er importert for å beholde selv, kan jeg ikke forstå. Hundene er vokst opp i ultimate miljøer, og alle har vaksiner, ormekur og det som trengs for å få komme inn i Norge, skriver han.

Importøren lover at stamtavlene vil dukke opp.

– Det har tatt lengre tid enn forventet, men jeg jobber for å løse dette. De fleste har fått stamtavle. Det har vært noen få det har vært problem med.

Rondestveit i Mattilsynet mener mannen visste om reglene.

– Allerede tilbake i 2015 hadde vi et møte med han og forklarte reglene for import. Han har aldri meldt fra til oss, slik reglene er, og han har ingen dokumentasjon på at hundene er fra godkjente virksomheter, sier han.

Veterinær i Mattilsynet, Lars-Erik Rondestveit, sier de aldri har hatt en større hundesmuglersak gående. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Ber folk være obs

I Trondheim sitter en familie på tre som er svært glade i familiemedlemmet sitt, men som ikke hadde gjort det samme igjen.

– Jeg har betalt full pris for en hund jeg ikke kan stille ut eller bruke til noe annet enn kos. Det er kjipt å bli lurt, og jeg skammer meg. Mitt tips til andre som ønsker å kjøpe hund, er å oppsøke en seriøs kennel og gjøre en skikkelig bakgrunnssjekk, sier hun.

– Ikke ta med hunden uten at du har stamtavla i hånden, oppfordrer Schieren.