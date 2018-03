Kjøper bruktbiler for milliarder uten kontrakt

Undersøkelser gjennomført av Sparebank 1 viser at nordmenn er dårlige til å bruke kontrakt når de kjøper bruktbil.

Hvert år bytter omtrent ti milliarder kroner hender, uten at bilkjøpet er gjort skriftlig. Det er tall fra NAF og Forbrukerrådet som ligger bak utregningene.

– Ut fra gjennomsnittsprisen på en bruktbil, og tall på hvor mange som ikke bruker kontrakt, viser våre analyser at vi står ovenfor et marked hvor milliarder av kroner skifter hender uten noen form for skriftlige avtaler, skriver privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 i en pressemelding.

Fraskriver seg rettigheter

Totalt selges det 70.000 bruktbiler uten kontrakt mellom privatpersoner i året. Den høye summen som veksler eiere, uten at det er skrevet kontrakt, sjokkerer Hermod Johnsen i Østfold bilbransjeforening.

– Jeg visste ikke at det var snakk om så mye penger. Det er jo helt utrolig. Man fraskriver seg mange rettigheter uten kontrakt, sier han til NRK.

Han er vant til å selge bil selv, og da gjennom et firma. For ham er kontrakt en selvfølge. Det virker det derimot ikke til å være for en del nordmenn.

– Jeg ser for meg at det er billigere typer biler, der man gir noen kroner for å få seg bil. Men uten kontrakt blir det bare ord mot ord hvis man skal klage på noe. Man har ikke bevis på hva avtalen innebærer, sier han.

Får 9000 klager hvert år

At det ofte blir problemer ut av bruktbil-salg mellom privatpersoner er det ikke noen tvil om. Forbrukerrådet mottar hvert år 9000 klager som handler om bruktbilkjøp.

– Å kjøpe bil er en stor investering og går det galt kan det koste mye penger. Over ti prosent av spørsmålene til Forbrukerrådet handler om bilkjøp. Svært ofte blir ikke kjøper og selger enige og vi må mekle i saken, sier Pia Cecilie Høst, som er leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet ber alle om å skrive kontrakt ved bruktbilkjøp. Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet

Hun mener mange konflikter kunne vært unngått dersom man hadde skrevet kontrakt.

– Problemet er at uten kontrakt blir det fort vanskeligere å få det du har rett på. Alle muntlige løfter som at bilen leveres med DAB eller at serviceprogrammet er fulgt, kommer du ingen vei med hvis det ikke står i kontrakten, sier hun.

Forbrukerrådet råder derfor alle til å alltid skrive kontrakt ved bilkjøp.

Her er punktene kontrakten bør inneholde: