Kjempeskute skal sjøsette lekebåt i Atlanterhavet

– Jeg foreslår at vi setter den ut mellom Las Palmas og Kapp Verde. Da vil både strømningene i vannet og antatt vindretning være slik at den kan gå vestover mot Amerika, sier Clas Jagdum til NRK.

BIDRAR GJERNE: Kaptein Clas Jagdum seiler med Christian Radich fra Norge, via Nederland og til Atlanterhavet. Foto: Shemsi bunjaku / NRK

I helgen skrev NRK om lekebåten «Adventure» som ble modifisert av brødrene Ollie og Harry i Skottland. I slutten av mai sendte de den ut på havet som en avansert flaskepost, og med et brev til dem som finner den om å ta kontakt.

Så langt har de fått livstegn fra den lille lekebåten både i Danmark og i Sverige, og nå befinner den seg hos Haakon Braathu Haaverstad i Statens naturoppsyn. Han fant den lille båten utenfor Vesterøy ytterst i Oslofjorden sist uke.

Foto: Haakon Braathu Haaverstad / Statens naturoppsyn

Reiser via Nederland

Faren til de to guttene som har sendt den ut, MacNeill Ferguson, ønsker at båten blir fraktet bort fra Oslofjorden slik at den ikke skal «stange» mot norskekysten, men i stedet oppleve enda flere eventyr.

Nå blir han altså hørt.

– Vi leste om prosjektet og syntes det var artig. Vi reiser fra Oslo om noen dager, og seiler via Nederland før vi skal over Atlanterhavet. Vi sjøsetter den gjerne, sier kaptein Jagdum.

Det er gode nyheter for Ferguson.

– Dette høres ut som en strålende idé! Jeg har sett bilder av Christian Radich, og tanken på at vår båt skal følge denne er fabelaktig, sier Ferguson.

IVRIGE: Ollie og Harry Ferguson jobbet en uke med å forsterke den lille lekebåten før de sjøsatte den. Så langt har den kommet seg uskadet over Nordsjøen og til Norge. Foto: Privat

– Guttene er gira

Han har tidligere skrytt av de mange hjelperne som har hjulpet dem gjennom prosjektet med å arrangere 500 eventyr for familien, og nå får han trolig mer hjelp.

Han er åpen for at lekebåten skal få seg en tur over Atlanterhavet, og setter pris på at kapteinen på Christian Radich kan komme med råd om hvor det er best å sjøsette den.

– Guttene er veldig gira på dette. Denne båten har allerede vært mer vellykket som prosjekt enn vi kunne håpe på. Hvis den kan nå enda lenger, så er det veldig morsomt, sier Ferguson.