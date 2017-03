Kjempescoring av Tarik

Tarik Elyonoussi fikk drømmetreff og scoret for Olympiakos i Europaliga-kampen mot Besiktas. Scoringen kom da han mottok et innlegg fra venstre foran mål, og på volley dunket han ballen i mål. På dette tidspunktet ledet Besiktas 2-0, men med en omgang igjen av kampen innebærer trosvikingens scoring at hans greske lag fortsatt henger med.