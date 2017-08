Fristen for Norske Skog er utsatt

Fristen for Norske Skog for å komme til enighet med kreditorene er utsatt til 18. august, opplyser selskapet i en børsmelding fredag kveld. Den opprinnelige fristen går ut ved midnatt natt til lørdag New York-tid, det vil si klokken 6 lørdag morgen i Norge. Det melder NTB.