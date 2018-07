Kjæledyr med på ferie? Husk dette!

– Det er viktig at man har med seg pass, der det står hva slags vaksiner dyret har hatt. Spesielt vaksine mot bendelorm må man sørge for å få tatt, sier Per Christian Grandahl som er kontorsjef ved tollen på Svinesund.

Per Kristian Grandahl hos tollen på Svinesund forteller at spesielt vaksine mot bendelorm er viktig før man tar med dyret på ferie i år. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Han og kollegene får ofte inn dyr, enten på rød eller grønn sone, etter sommerferien. Når man kommer tilbake til Norge med kjæledyret, er det første man huske på at man kjører inn i rød sone, og ikke grønn.

– Hvis man kommer fra utlandet skal man kjøre på rød sone og vise at man har med seg dyr. Har man ikke papirer i orden, så blir dyret satt i karantene. I verste fall kan det ende med avliving, sier Grandahl.

Dette må du huske før du drar på ferie Ekspandér faktaboks Disse punktene må du ha i orden før du tar med dyret ut av landet. Dyret må ha microchip som identifikasjon.

Det må være vaksinert for rabies. (Gjelder ikke reiser til Sverige.)

Kjæledyret må ha pass med opplysinger fylt ut av veterinær.

Tenkt deg om hvor vidt dyret trenger å være med på ferie.

Sjekk hvilke regler som gjelder for import av dyr til landet du skal til. Kilde: Mattilsynet

Settes i karantene hos Mattilsynet

Hva som skjer med dyret når det har blitt tatt hånd om av tollerne, er opp til Mattilsynet. De setter dyret i midlertidig karantene, og denne karantenen må eieren betale for.

Vetrinær Ole-Herman Tronerud forteller at Mattilsynet kan holde dyret i karantene i omtrent fire måneder. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Har du mangler i papirene på dyret, kan dyret returneres til landet du kom fra. Den som kommer med dyret er da ansvarlig for utgiftene. Alternativt kan dyret i noen tilfeller stå i isolat eller karantene, forteller veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Dersom papirene ikke er i orden kan dyret stå i karantene i fire måneder, slik at eieren kan få ordnet med papirer og andre formaliteter.

– Dersom dyreeier ikke er villig til å gjennomføre retur eller karantene er avliving eneste alternativ, sier han.

Du bør vurdere om katten eller andre dyr kanskje har det best hjemme mens du er ute og reiser. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Vaksine, pass og chip

For å unngå disse problemene gjelder det å være godt forberedt. I tillegg til å passe på at dyret har nødvendige vaksiner, pass og identifikasjonschip, kan det også være greit å sjekke dyrets helsetilstand.

– Dra til veterinæren og ta en helsesjekk, og finn ut om katten eller hunden er i helsemessig god nok stand til å reise. Så må man undersøke om man rekker å gjøre alt som kreves, av pass og vaksiner, før man skal reise, sier Ingrid Kopperud, veterinær på Ullensaker dyreklinikk til dinside.no.

Grandahl hos tollerne på Svinesund forteller at de fra tid til annen får inn dyr uten papirer, og at det får triste konsekvenser.

– Vi har hatt import av valper som det ikke har vært papirer på. Disse har vi dessverre måttet avlive.