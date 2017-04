FN har slått katastrofealarm og mener at situasjonen i Somalia er i ferd med å likne den som var i 2011: Den verste ekstremtørken på 60 år kostet 260.000 menneskeliv.

Kirkens Nødhjelp sørger for vann og mat til internt fordrevne og fastboende i 16 landsbyer i Puntland, ifølge generalsekretær Anne-Marie Helland Foto: Christine Præsttun / NRK

De siste månedene har hjelpeorganisasjonene økt sin innsats, men de sier at det er behov for større støtte for å hindre at krisen forverres.

Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp har nettopp kommet hjem fra regionen Puntland som er blant de hardest rammede.

– Jeg så flere utrolig underernærte barn. Flere av dem var åpenbart døende. De hadde kolera og liten sjanse for å overleve, sier hun.

– 10 kroner kan redde en familie

I dag skal bøssebærere, blant andre 40.000 konfirmanter ut og banke på dører for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp.

En av de som skal ut, er norsksomaliske Mohamad Osman Ahmed fra Fredrikstad.

– Det er en tragedie. Det er folk som dør hver dag. Barn og mødre dør, sier han.

Ahmed får telefoner flere ganger om dagen fra slekt og venner som ber om hjelp. Han er sykepleierstudent og småbarnsfar og gir av de pengene han har.

– 10 kroner betyr ikke noe for meg, men det kan redde en hel storfamilie.

Selv kamelene som er skapt for å tåle tørke, dør nå av tørst i Somalia. Foto: Christine Præsttun / NRK

Ber verden om hjelp

Den somaliske organisasjonen Hanano samlet inn vel 1 million kroner i Oslo. Pengene går til tørkerammede i Somalia. Foto: Farah Ali Hanane

Ahmed forteller at den somaliske hjelpeorganisasjonen Hanano samlet inn drøyt 1 million kroner i Oslo i forrige uke.

– Somaliere alene klarer ikke å dekke behovet som er i dag. Vi ber hele verden om hjelp, forteller han.

Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp mener det er mulig å hjelpe mange av barna hun møtte i Somalia, dersom hjelpen kommer raskt.

– Det som berørte meg mest, var å se alle barna det faktisk er mulig å hjelpe. Nå gjelder det å få ut mat, vann og helsehjelp så raskt som mulig, sier hun.

Kirkens Nødhjelp har brukt deler av pengene fra TV-aksjonen i 2014 til å bore flere vannhull i Somalia.

– Ett av borehullene betjener nå fire ganger så mange mennesker som det er dimensjonert for. Det kjører tankbiler med vann ut til de hardest rammede områdene flere ganger om dagen, forteller Helland.

Kristne og muslimer sammen

Det er en plikt å hjelpe medmennesker, mener norsksomaliske Mohamad Osman Ahmed. Han har stilt opp som bøssebærer for Kirkens Nødhjelp mange ganger. Foto: Anne Ognedal / NRK

Muslimske Ahmed mener både muslimer og kristne har de samme levereglene om å hjelpe andre.

– Det som betyr noe, er å være menneske. Det å være menneske er mer enn å være kristen eller muslim. Det grunnleggende er at alle skal hjelpe hverandre.

Han har opplevd å bli tatt godt imot som bøssebærer tidligere. Nå håper han alle som har mat på bordet og penger på konto vil gi til fasteaksjonen.

– Jeg håper mange vil strekke seg langt for å hjelpe.