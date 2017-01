Kartlegger rasfarlig kvikkleire i Moss

– VI ser blant annet på hvor bratt det er og hvor fort et ras dermed kan gå, sier sjefingeniør Ingrid Havnen i NVE, Norges vassdrags og energidirektorat.

Det er de som har satt i gang kartleggingen av store deler av Moss kommune. Havnen sier at det ikke er noen konkret fare som har ført til at undersøkelsene er startet.

– Vi har en kartleggingsplan i NVE som vi følger, og da er det områder med mye befolkning som vi konsentrerer oss om.

Grunnforhold ved nytt dobbeltspor

I Moss Avis og i den politiske debatten har flere uttrykt bekymring for grunnforholdene der ny jernbane skal gå, Men Havnen sier at det ikke har hatt noen innvirkning på at deres beslutning om kartlegging.

– Det har ingen sammenheng, vi har bare fulgt vår kartleggingsplan.

Men det at dere ser etter kvikkleire betyr det at det er en konkret fare i Moss?

Nei, det er en generell kartlegging og en grov kartlegging. Vi ønsker å finne områder som det er fare for naturlige skred og lage kvikkeleiresoner som vi har på NVE atlas for mange andre områder.

Rassikring

Undersøkelsens skal pågå i ett drøyt år og det kan være at NVE ser at i noen områder må det gjøres tiltak raskt.

Foto: kilde: NVE / NVE

– Litt av bakgrunnen for kartleggingen er jo å kartlegge områder som er utsatt. Og NVE går jo inn og gjøre sikringstiltak i områder som er spesielt utsatt, gjerne i samarbeid med kommunen. Det kan for eksempel være å ta av to – tre meter på toppen av en skåring og lage en fylling på nedsiden av skråningen.

Kan det bli byggeforbud?

–Ikke direkte, men hvis stabiliteten viser seg å være så dårlig og eventuelle tiltak blir så kostnadskrevende så kan en vurdere at en ikke ønsker å bygge der., sier Havnen i NVE.