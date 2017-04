Kan ta måneder før dødsårsaken er klar

Det forteller politiførstebetjent Daniel Wallin Holm til Fredriksstad Blad.

– Det er foreløpig ingenting som tilsier at kvinnen er utsatt for noe kriminelt. Men når en død person blir funnet ute i skogen, uten at det foreligger en tydelig dødsårsak, så etterforskes det rutinemessig som et mistenkelig dødsfall, sier Holm til avisen.

Politiet fikk melding om funn av en død person i et turområde i Fredrikstad torsdag 13. april.

Avdøde ble sendt til obduksjon, men den foreløpig obduksjonsrapporten viste ikke nok til at politiet kunne fastslå hva kvinnen i 30-årene døde av.

– Vi må avvente den endelige obuksjonsrapporten. Det kan ta en god del tid, det er blant annet en del prøver som må analyseres, blant annet av stoffer i blodet. Det kan ta noen måneder før svarene kommer, sier Holm til NRK.

Etterforskningen fortsetter

Kriminalteknikere undersøkte stedet torsdag kveld. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Politiets krimteknikere har gjort undersøkelser på funnstedet og politiet har også avhørt en rekke vitner i saken.

– Mistanken om at det kan ha skjedd noe straffbart er svekket, men vi må ha svar på alle prøver før vi kan treffe en endelig konklusjon.

Betyr det at det ikke blir mer etterforskning før den endelige obduksjonsrapporten er klar?

– Den taktiske etterforskningen fortsetter. Vi vil gjøre avhør og tekniske undersøkelser parallelt med at vi venter på prøvesvarene. Vi jobber med flere ting, men det er den endelige rapporten som er den siste biten her, sier Holm.