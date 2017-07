Kan starte nytt Sarpsborg-parti

Steinar Haakenstad i Sarpsborg vil starte en nytt politisk parti – hvis responsen til det fram til høstens stortingsvalg er god. Haakenstad sier til Sarpsborg Arbeiderblad at det trengs to år, fram til neste kommunevalg, for å bygge opp partiet "Sammen for Sarpsborg".