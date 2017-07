Ny siktelse mot Fredrikstad-firma

Politiet har siktet styrelederen til Østfold felgteknikk i Fredrikstad for import av farlige kjemikalier, og brudd på arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og produktkontrolloven. Det skriver Fredriksstad Blad. Myndighetene aksjonerte mot bedriften i april, etter varsling fra ansatte. Da ble daglig leder siktet for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, for bruk av farlige kjemikalier til fjerning av lakk og maling av felger.