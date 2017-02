Kan få Sarpsbru før jernbanebru

Det kan bygges ny Sarpsbru over Glomma før den nye jernbanebrua skal bygges, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Så langt har det vært sagt at de to bruene må bygges samtidig. Nå sier rådmannen i Sarpsborg at veibru kan bygges etappevis uavhengig av jernbanebrua.