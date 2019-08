Kan få makta i kommuner de har kjempet mot

– Dette er tall vi ikke kunne drømme om å se, selv ikke på meningsmålinger, sier Saxe Frøshaug.

Han smiler bredt når han studerer en meningsmåling Sentio har gjort for NRK og Smaalenenes Avis. Der er nemlig Senterpartiet for første gang størst i nye Indre Østfold kommune. Det til tross for at de på papiret kjemper mot strømmen.

Dette har nemlig vært Høyre-land der fire av de fem kommunene som slås sammen er blå. Med 25,8 prosent oppslutning har imidlertid Senterpartiet passert både Høyre og Arbeiderpartiet siden forrige måling i april.

Nå ligger alt til rette for at Frøshaug kan blir ordfører i kommunen han kjempet mot, og for partiet som er mot hele sammenslåingsreformen.

Meningsmåling Indre Østfold kommune Periode 17/8–20/8. 600 intervjuer. Feilmarginer fra 2,4–4 pp. Parti Endring +11,7 SP 25,8 % +11,7 −4,7 AP 23,5 % −4,7 −10,1 H 23,2 % −10,1 −1,3 FRP 8,3 % −1,3 +4,8 MDG 7,3 % +4,8 −1,8 KRF 4,4 % −1,8 −1,4 V 2,5 % −1,4 +0,2 SV 2,4 % +0,2 +2,1 R 2,1 % +2,1 +0,3 PDK 0,3 % +0,3 Kilde: Sentio

Vedum: – Våre folk er praktikere

Og Frøshaug er ikke alene om å være i en liknende situasjon. I Troms og Finnmark har motstanden mot fylkessammenslåingen vært voldsom – og Senterpartiet har hatt en voldsom vekst. En analyse forskere ved Universitetet i Tromsø har gjort for VG, viser at det er høy eller svært høy sannsynlighet for at partiet får ordføreren i 38 av 80 kommuner i Nord-Norge.

I Viken vil partiets toppkandidat jobbe for å oppløse hele regionen om hun blir valgt inn. Også der gjør partiet det svært godt på meningsmålingene.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum ser en sammenheng.

– Både i Viken og i Indre Østfold var det krevende runder, og Høyre hadde stor kraft i kommunene uten at det var særlig stor folkelig støtte. Det merker sikkert også partiene som drev dette gjennom, sier Vedum.

At politikere som har kjempet mot kommune- og fylkessammenslåinger får makt, synes Vedum naturligvis er bra.

– Våre folk er praktikere. Så selv om vi ikke ønsket dette, så gjør vi det beste ut av det. Vår ordførerkandidat i Indre Østfold har sagt at de skal utvikle alle deler av kommunen. Det er troverdig når Senterpartiet sier det, sier partilederen.

Ser rikstrend lokalt

Forrige uke ble det kjent at Arbeiderpartiet taper mange velgere til Senterpartiet nord i landet – til tross for at det er Høyre og Fremskrittspartiet som i første rekke har frontet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Valgforsker Bernt Aardal uttalte at «jeg tror partistrategene i Arbeiderpartiet klør seg litt i hodet over dette».

I Indre Østfold ser Høyres ordførerkandidat Senterpartiets fremgang som en protest.

Høyre hadde fire nåværende ordførere å velge mellom da de skulle finne en kandidat i Indre Østfold kommune. De valgte Olav Breivik. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Vi har stått i bresjen for å lage den nye kommunen, men ser at protestpartiene øker rundt omkring i landet, sier Høyres Olav Breivik.

Han satser på en sterk mobilisering frem mot valget, men synes det er vanskelig å snu nasjonale trender.

– Vi klarer ikke å skille så mye mellom det nasjonale og det lokale. Vi kan ta noen prosenter opp, men ikke så mange, sier han.