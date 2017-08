Flere og flere benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme. Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Arve Negaard, mener det viktigste er at folk stemmer.

– Hovedregelen skal være at man avgir sin stemme på valgdagen, men hvis man av en eller annen grunn ikke har mulighet til det, så for all del avgi forhåndsstemme, sier han.

Ved stortingsvalget i 2013 var det over 850.000 som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Det var et par hundre tusen flere enn i 2009.

Dersom trenden fortsetter, så kan antall forhåndsstemmer fort bikke én million ved årets valg, ifølge Valgdirektoratet. Negaard mener at det vil få følger.

ENDRING: Høgskolelektor Arve Negaard tror politikerne vil prøve å få frem budskapet sitt tidligere fordi flere og flere forhåndsstemmer. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Endring for partiene

– Det kommer antakelig til å føre til at de politiske partiene vil legge vekt på å få frem budskapet sitt før forhåndsstemmingen begynner. Jeg tror nok de politiske partiene tilpasser seg denne endringen i velgeratferden, sier han.

Negaard tror likevel ikke at økningen i forhåndsstemmer vil ha så mye å si for hva velgerne stemmer.

– De politiske partiene ble ikke oppfunnet i går. De aller fleste av oss vet noenlunde hva de ulike partiene står for. Vi har fulgt mange valgkamper over tid, og det er relativt små bevegelser i hva partiene står for fra valg til valg.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener det det kan være lurt å ha gjort seg opp noen tanker allerede nå før valgkampen for alvor tar plass i mediene.

ÉN TV-DEBATT IKKE NOK: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum tror det kan være lurt for velgerne å gjøre seg opp noen tanker før selve valgkampen tar plass i mediene. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Tilfeldig hva som skjer i TV-debatt

– I en TV-debatt kan det være litt tilfeldig hvem som får det siste ordet og de beste poengene. Så det å gjøre seg opp en mening med bakgrunn i én TV-debatt - det er et veldig tynt grunnlag fordi det er ganske tilfeldig hva som faktisk skjer i en sånn debatt.

Høgskolelektor Negaard har ikke særlig tro på at tabloide valgvinklinger og harde debatter kan endre hva folk vil stemme.

– Jeg tror ikke man blir forurenset av en valgkamp. Jeg tror at de fleste som er rimelig sikre på hva de skal stemme, også vil være det på selve valgdagen. Hvis det skulle skje ting i løpet av valgkampen som gjør at velgeren endrer standpunkt, må det være ganske dramatisk. Og da kan det kanskje være grunn til å vente.

For senterpartileder Slagsvold Vedum er det fortsatt viktigst at folk faktisk bruker retten til å stemme, og da må de gjerne stemme på forhånd.

– Selvfølgelig vil jeg det. Spesielt hvis de skal stemme Senterpartiet, sier han og ler.