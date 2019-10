Kallmyr frykter ny flyktningstrøm til Europa: – Prøver å forhindre at de kommer til Norge

– Vi prøver å forhindre at de kommer til Norge, og innlosjerer i telt i stedet for hotellrom. I 2015 så vi at de sendte bilder til vennene og sa «her er det luksus, hit må dere komme». Det ga et fullstendig feil bilde av Norge, sier Jøran Kallmyr (Frp).

Det var støy fra anleggsarbeid da justisministeren besøkte ankomstsenteret i Råde tirsdag. Det jobbes nemlig intenst med å oppgradere det gamle kjøpesenteret til å kunne ta imot inntil 300 asylsøkere i døgnet.

Samtidig er det gjort plass til både politiet, Utlendingsdirektoratet (UDI), ulike deler av helsesektoren og organisasjoner som jobber for asylsøkerne de første dagene etter ankomst.

– Det kreves flere kontorer, møterom og samtalerom, og vi jobber også med å få bedre isolasjon og ventilasjon, sier Knut Jostein Berglyd fra UDI.

– Europa har blitt gissel

Kallmyrs besøk kommer få dager etter at Tyrkias president Recep Erdogan henvendte seg til EU. Han var svært kritisk til at EU-ledere har fordømt landets militære offensiv i Syria.

– Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon. Da kommer vi til å åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger, sa presidenten ifølge nyhetsbyråer.

En avtale mellom EU og Tyrkia gjør at flyktninger som har kommet til landet ikke skal sendes videre til EU-land. Det er denne avtalen han altså truer med å gå bort fra.

Disse pro-tyrkiske syriske militssoldatene skal kjempe sammen med de tyrkiske soldatene inne i Syria. Her var de på vei over grensa fredag. Foto: Bakr Alkasem / AFP

Ifølge FN er 100.000 mennesker allerede drevet på flukt.

Jøran Kallmyr trekker parallellene til det som skjedde i 2015. Da kom omkring en million flyktninger til Europa på kort tid.

– Vi ser ikke blidt på Tyrkias siste offensiv. Samtidig er Europa nesten blitt et gissel for Erdogans politikk. 3,6 millioner asylsøkere vil skape et totalt kaos som Europa ikke er beredt på, sier Kallmyr.

Vil ha enkel standard

Både UDI og regjeringen følger utviklingen i Syria nøye. Samtidig settes mottaksapparatet i Norge i beredskap for å kunne håndtere en eventuell massiv økning i asylsøknader.

Inne i det nedlagte kjøpesenteret ved E6 gjennom Østfold, fikk Kallmyr blant annet se røntgenutstyret som er satt inn for å teste alle som kommer for tuberkulose.

Frp-statsråden legger ikke skjul på at det er en baktanke bak den enkle telt-standarden i næringsbygget.

– Det skal være kjempeenkelt. Vi skal ha kontroll på dem og sjekke om de har smittsomme sykdommer. De som skal ha avslag skal settes raskt på flyet og slippe å bli bosatt på mottak, sier Kallmyr.