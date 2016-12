Julegavene brant opp rett før jul

Alt var pakket og klart før familien Michaelsen fra Matrand i Hedmark skulle sette seg i bilen og kjøre til Rakkestad for å feire jul med familien.

Men litt over klokken ett natt til torsdag, to dager før de skulle reise, hørte kona Wenche Marie Sundelius Michaelsen to smell. Hun tittet ut av vinduet og så familiebilen i flammer.

– Og inni bilen lå de fleste av julegavene til barna. Da jeg så bilen så tenkte jeg at «der gikk jula rett vest».

Det var avisa Glåmdalen som først omtalte saken.

Ifølge politiet oppsto brannen i motorrommet på bilen og brannvesenet brukte et kvarter på å slukke brannen.

Lokalsamfunnet donerte penger

Tommy Birger Michaelsen takker alle eidskoginger for støtten etter at bilen og julegavene brant opp. Foto: Privat

Men etter å ha hørt om uhellet valgte lokalsamfunnet på Eidskog å trå til med en skikkelig hjelpende hånd. Over 12.000 kroner ble donert til familien på seks fra lokalbefolkningen.

– Det er kjempebra folk i Eidskog kommune som har stilt opp med kontanter og julepresanger. Det er veldig hyggelig gjort av dem å støtte oss på den måten, sier Tommy Birger Michaelsen.

Men han innrømmer at det ikke bare var enkelt med all hjelpen.

– Jeg syntes det var litt vanskelig å ta imot alt sammen. Men jeg forstår jo at de bare ville det beste for barna og familien, sier han.

Sjefen stilte med bil

I tillegg til penger og gaver fikk familien også låne en bil fra arbeidsgiveren til Tommy. Dermed kunne han komme seg til Sverige på lille julaften for å erstatte de ødelagte julegavene.

– Jeg har en veldig snill sjef som stilte opp med bil. Så vi fikk reist og kjøpt de julegavene som gikk dukken.

Og lørdag ettermiddag var hele familien på plass i Østfold.

– Vi får håpe på at det nå blir en fin julefeiring i Rakkestad, avslutter han.