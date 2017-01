Østfold-politiet får skryt

Politiet i Østfold får skryt for å ha tatt unna en stor del gamle saker. Oslo statsadvokatembeter mener Østfold har fått en mer effektiv organisering av politijuristene etter at alle ble samlet i politihuset på Grålum. Unni Lineikro, leder for retts- og påtaleenheten i Østfold, sier det var nødvendig å samle juristene.