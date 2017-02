Jøtul kutter 30 årsverk

– Det innebærer at vi globalt skal kutte ned med 30 årsverk. Og noen vil miste jobben i Jøtul i Norge, hvor vi er størst. Dette gjelder først og fremst funksjonærer, og ikke folk i produksjonen, forteller administrerende direktør i Jøtul, Nils Agnar Brunborg.

Er i dialog med de ansatte

Ledelsen er i dialog med de tillitsvalgte og ansatte på Jøtul om hvordan for å kartlegge hvordan bedriften kan tilpasse seg kostnadsmessig til det markedet de befinner seg i. Hvilke stillinger som blir berørt og hvor mange dette omfatter i Norge er enda ikke bestemt.

– Vi er fortsatt i dialog med de tillitsvalgte, og får ikke kabalen på plass før i neste uke. Så får vi se hvor vi ligger an på antall da.

Hovedårsaken til kuttene er at bedriften må redusere kostnadene forteller Brunborg.

– Jøtul har over flere år ikke vist gode nok resultater, og vist til tap. Vi selger for like mye i år som vi har gjort de siste årene, men skulle så klart solgt mer. Omsetningen har vært på samme nivå de siste årene.

Ville heller hatt andre løsninger

Brunborg skulle gjerne hatt andre løsninger på problemet.

– Det beste hadde selvfølgelig vært å øke omsetningen, men når det ikke er mulig så må vi kutte i kostnadene.

Det er ikke prispress i markedet som sørget for underskuddet forteller han.

– Vi er ganske store i Norge og noen andre nøkkelmarkeder, men det er klart at dette er et marked som går opp og ned. Det er jo delvis også styrt ifra myndighetenes krav om å skifte ovner. Slik at volumet svinner en del i vårt nøkkelmarked.