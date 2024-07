Halden-gutten Jørgen Strand Larsen er klar for engelske Wolverhampton. Det bekrefter den engelske klubben.

– Alle vet at det var veldig viktig for oss å hente inn en nummer ni denne sommeren, og Jørgen var vårt førstevalg for den posisjonen, sier sportdirektør i Wolverhampton, Matt Hobbs.

Strand Larsen får draktnummer ni. Han beskriver dagen som en av de beste dagene i hans liv.

– Det har vært en drøm å komme til Premier League helt siden jeg var barn. Jeg har fulgt med på det lenge, men det måtte være på rett tidspunkt, sier Strand Larsen om overgangen.

Ryktene om en overgang til Premier League startet forrige uke. Flere journalister meldte om at østfoldingen var i samtaler med klubben fra Midt-England.

Avtalen er i første omgang et lån, men blir permanent om enkelte klausuler i kontrakten slår til. Wolverhampton skriver at avtalen dermed kan strekke seg til 2029.

– Gir meg frysninger

Overgangseksperten Fabirizo Romano skriver at avtalen er verdt 30 millioner euro. Det tilsvarer rundt 350 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Det blir betyr i så fall at 24-åringen blir en av tidenes dyreste norske spillere. Litt bak stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

– Jeg er ikke overrasket over summen. Det koster å kjøpe en spiller av Jørgens kaliber. Han er stor og fysisk sterk, sier Kjetil Bragvin Andreassen.

Kjetil Bragvin Andreassen mener overgangen er fortjent. Han kjenner Jørgen Strand Larsen godt. Foto: Privat

Han er tidligere sportssjef og spiller i Kvik Halden, og har fulgt Jørgen Strand Larsen siden han satte sine bein på idrettsanlegget på Strupe i Halden som seksåring.

Han blir rørt av denne monsterovergangen sett med norske øyne.

– Dette er stort og fortjent. Jørgen oppfyller nå en barndomsdrøm med å spille i Premier League. Som lokal trener gir dette meg frysninger på ryggen, sier Andreassen.

Strand Larsen blir dermed den fjerde norske spilleren som spiller for Wolverhampton. Fra før har Håvard Flo, Steffen Iversen og Gunnar Halle spilt for klubben.

Fotballekspert: – Overrasket over valget

Strand Larsen dro fra Sarpsborg 08 til nederlandske Groningen i 2020. Han fikk den gang kritikk fra Sarpsborg-supportere for å ikke ha scoret nok mål.

Etter storspill i den nederlandske klubben ble han solgt for et tresifferet antall norske millioner til spanske Celta Vigo.

Her blir Jørgen Strand Larsen intervjuet av NRK etter 2-0-seier for Sarpsborg 08 mot Odd i juni 2019. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Denne sesongen ble god for haldenseren. Han endte til slutt opp med 13 mål på 37 kamper for Celta Vigo i den spanske toppdivisjonen.

– Jeg tror Wolverhampton ser en spiller med potensial og som har flere steg i seg. Det er en moderne angrepsspiller med kraft og styrke, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Han er overrasket over at Strand Larsen velger å gå fra en middelmådig klubb i Spania, videre til nok en klubb midt på treet i England.

– Jeg synes det er litt rart at han velger å gå vekk fra toppdivisjonen i Spania. Det naturlige steget hadde etter min vurdering vært å dra til en større klubb der. Nå går han til en liga han ikke kjenner, sier han.

Strand Larsen har også 14 kamper og 3 mål med det norske flagget på brystet.

Jørgen Strand Larsen for det norske landslaget. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ville ha en «kul sommer»: – Ikke spilt på et bra lag

I mars ytret han selv ønske om å dra til en større klubb. En klubb som ikke ble ansett som underdogs.

– Jeg har ennå ikke spilt på et bra lag, så målet er å komme seg til et lag som ikke alltid er «underdogs» når det er kamp, sa Jørgen Strand Larsen til NRK.

Han håpet på klubbskifte.

– En kul sommer for meg er at det kommer store klubber som har lyst til å kjøpe meg, sa haldenseren.

Jørgen Strand Larsen for Celta Vigo i Spania. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Uttalelsene hans falt ikke i smak hos Celta Vigo-fansen, som kritiserte 24-åringen for å snakke for høyt og vise manglende respekt for klubben. Etter en stund beklaget han.

– Jeg har aldri ønsket å vise mangel på respekt overfor Celta Vigo og fansen, skrev han på Instagram blant annet.