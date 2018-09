Jordmor ble fratatt sykepenger – nå har hun slått Nav i retten

– Det er utrolig godt å bli trodd. Det er en lettelse, sier jordmor Cecilie Jensen.

I fjor gikk hun til sak mot Sykehuset Østfold og Nav, etter at de nektet å godta sykemeldingen hun hadde fått av fastlegen.

Jordmoren fortalte da til NRK at hun fra april hadde stått helt uten inntekt og at hun og familien berget seg på lånte penger.

Nå har saken mot Nav vært oppe for Trygderetten. Der fikk Jensen fullt medhold i at hun faktisk var syk og hadde krav på sykepenger.

«Det kan utledes at Cecilie Jensen hadde et vanskelig på arbeidsplassen, og det var utløsende for hennes sykdomstilstand. Årsaken til sykdommen er uvesentlig», står det i dommen.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om avgjørelsen.

– Ikke forsvarlig

Saken startet da Sykehuset Østfold flyttet fra Fredrikstad til Sarpsborg.

Sykehuset skulle sette en ny standard for moderne sykehusdrift og ble høytidelig åpnet av Kong Harald i 2015.

Men for Cecilie Jensen ble flyttingen en tid preget av komplett kaos, manglende rutiner og kolleger som aldri hadde jobbet sammen tidligere.

– Det var mye frustrasjon og tårer. Man gikk daglig hjem fra jobb med en følelse av at ting ikke ble gjort som de skulle. Det var mange ting som ikke var forsvarlig, sier hun.

NYTT SYKEHUS: Det var ved innflytting til Kalnes at jordmoren ble syk. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Sykehuset frifunnet

Jensen ble søvnløs, utslitt og redd for å gjøre alvorlige feil og ble derfor sykemeldt.

Men ledelsen på fødeavdelingen hevdet Jensen hadde sagt at hun ikke var syk og at hun ikke ønsket å jobbe på grunn av en konflikt med sin leder.

Hun fikk derfor en advarsel for ulegitimert fravær og ble nektet sykepenger.

– Jeg hadde aldri vært sykemeldt tidligere. Og når jeg da for første gang leverte en sykemelding, så skjedde det her. Det er skremmende, sier hun.

I fjor sommer ble sykehuset frifunnet av Sarpsborg tingrett etter at Jensen krevde 750.000 kroner i erstatning. Jensen anket dommen. Saken skal opp for lagmannsretten i februar.

Usikre på anke

For Jensen handler det meste nå om at hun har blitt trodd i Trygderetten og at hun får sykepengene sine.

– Folk er glade på mine vegne og heier meg videre frem, sier hun.

Direktør i Nav Klageinstans, Grete Børsheim, skriver i en e-post at Nav tar Trygderettens avgjørelse til etterretning og at de foreløpig ikke har avgjort om de vil anke dommen.

– Generelt sett skal det relativt mye til for at en sak blir anket videre. Vi vil nå sette oss nøye inn i kjennelsen, og vurdere om det kan være aktuelt å be direktoratet om å anke denne, skriver hun.

Sykehuset Østfold ønsker ikke å kommentere saken.