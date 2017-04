Jonas Holøs i tenkeboksen

Sarpingen Jonas Holøs har fått et nytt tilbud om å fortsette og spille hockey for svenske Färjestad. Men den norske landslagsbacken har fortsatt ikke bestemt seg. Han sier til avisen Värmlands Folkblad at det er klubber i Russland, Sveits, Sverige og Tyskland som har vist interesse for ham og at han ikke er klar til å ta en avgjørelse enda.